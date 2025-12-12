Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суд обязал брянский комитет ЖКХ заплатить поскользнувшейся на тротуаре школьнице

2025, 12 декабря 09:45
Суд обязал брянский комитет ЖКХ  заплатить поскользнувшейся на обледенелом тротуаре школьнице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Советского района Брянска. В декабре 2024 года её дочь по пути в школу №4 поскользнулась и упала на обледеневшем тротуаре на улице Горького. Девочка получила травму. 

Сотрудники прокуратуры установили нарушения требований законодательства в сфере содержания автомобильных дорог и тротуаров. Надзорное ведомство обратилось с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с комитета по ЖКХ городской администрации в пользу пострадавшей девочки 70 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

