Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки

2025, 08 декабря 12:03

Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказалась бывшая ведущий специалист по закупкам государственного казенного учреждения региона.

С июня 2022 года по август 2024 года женщина получила от индивидуального предпринимателя города Брянска более 1,7 млн рублей и намеревалась получить ещё 770 тысяч рублей. Деньги передавались за помощь в заключении госконтрактов на поставку технических средств фиксации административных правонарушений. Преступление пресекли оперативники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

Суд приговорил виновную к восьми с половиной годам в колонии общего режима и более 5 млн рублей штрафа. Также она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Сумма взятки конфискована в доход государства.