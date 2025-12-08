Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Суды

Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки

2025, 08 декабря 12:03
Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки
Источник фото

Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказалась бывшая ведущий специалист по закупкам государственного казенного учреждения региона. 

С июня 2022 года по август 2024 года женщина получила от индивидуального предпринимателя города Брянска более 1,7 млн рублей и намеревалась получить ещё 770 тысяч рублей. Деньги передавались за помощь в заключении госконтрактов на поставку технических средств фиксации административных правонарушений. Преступление пресекли оперативники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

Суд приговорил виновную к восьми с половиной годам в колонии общего режима и более 5 млн рублей штрафа. Также она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Сумма взятки конфискована в доход государства.

Метки: ,

Читайте также

Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений
08 декабря 15:37
Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений
Брянская гимнастка привезла четыре медали из Смоленска
08 декабря 13:36
Брянская гимнастка привезла четыре медали из Смоленска
Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны
08 декабря 12:37
Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13541) брянск (6677) ДТП (2622) ГИБДД (2144) прокуратура (1979) уголовное дело (1923) суд (1772) Александр Богомаз (1716) авария (1609) мчс (1427) коронавирус (1272) умвд (985)