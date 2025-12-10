Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В медвытрезвителе Брянска побывали 433 посетителя в 2025 году

2025, 10 декабря 11:46
В медвытрезвителе Брянска побывали 433 посетителя в 2025 году
В медвытрезвителе Брянска побывали 433 посетителя в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове подвели итоги работы муниципального медвытрезвителя за год. Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении открыли в декабре 2023 года. Для пациентов предусмотрены два помещения, рассчитанных на 16 мужчин и четыре женщины.

«За девять месяцев 2025 года в Центр было доставлено 433 человек. Из них 369 мужчин и 64 женщины», — рассказал директор Центра Олег Алексеев.

Привозят в медвытрезвитель только добровольно. Каждый посетитель может воспользоваться спальным местом, шкафчиком для хранения личных вещей, туалетом и душем. Помощь оказывают медики. Все это предоставляют бесплатно и анонимно. 

«Медвытрезвитель должен помогать всем людям, даже тем, кто сбился с пути. В Центре должны соблюдать условия, чтобы человек одумался и изменил образ жизни», — подчеркнул Александр Макаров.

