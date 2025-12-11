Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью

2025, 11 декабря 11:28
118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью
Источник фото

118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью, повредив дома и машины. Об этом рассказал в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку по территории Брянской области. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 118 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.  

По предварительным данным, в Выгоничском районе повреждены пять гражданских автомобилей и выбиты окна в четырёх многоквартирных домах. 

«Пострадавших нет. Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – уточнил Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

Жителя посёлка Рогнедино суд отправил на работу за пьяное вождение
11 декабря 10:26
Жителя посёлка Рогнедино суд отправил на работу за пьяное вождение
Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо
11 декабря 09:29
Брянские полицейские заняли второе место на турнире по дзюдо
Легковушка и фура столкнулись на брянской трассе
11 декабря 08:33
Легковушка и фура столкнулись на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13576) брянск (6685) ДТП (2626) ГИБДД (2147) прокуратура (1982) уголовное дело (1927) суд (1774) Александр Богомаз (1722) авария (1612) мчс (1430) коронавирус (1272) умвд (985)