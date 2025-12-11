118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью

2025, 11 декабря 11:28

118 беспилотников атаковали Брянщину минувшей ночью, повредив дома и машины. Об этом рассказал в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку по территории Брянской области. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 118 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

По предварительным данным, в Выгоничском районе повреждены пять гражданских автомобилей и выбиты окна в четырёх многоквартирных домах.

«Пострадавших нет. Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на местах», – уточнил Александр Богомаз.