Первые новогодние ёлки «зажглись» в Брянске

2025, 03 декабря 14:44

Первые новогодние ёлки «зажглись» в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Специалисты дорожного управления начали украшать Брянск к Новому году. На площади Партизан появились две световых инсталляции «Самолёт». В сквере на проспекте Ленина установили пушку с ядрами. Площадь Ленина украсили светящиеся крылья и пара птиц на ветке.

На Театральной площади ночью загораются струи фонтана «Жемчужина», рядом с установлены «Дама и кавалер». У ТЮЗа ярко светят силуэты балерин. Новогодними инсталляциями украсили разворотные кольца у «Аэропарка», на Телецентре, пересечение улиц Крахмалёва и Советской.

У цирка и на Кургане Бессмертия установлены 12-метровые искусственные ели в ярких огнях. До конца недели дорожники смонтируют новогодние деревья в Фокинском районе на «Литии» и «Шипке», а в Володарском районе — на «Салюте».