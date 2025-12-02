Брянский губернатор встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора

2025, 02 декабря 17:33

Подготовку комплекса ЖКХ к зиме обсудил брянский губернатор с руководителем Приокского управления Ростехнадзора. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко. Они обсудили готовность жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме.

«Мы провели огромную работу по обновлению ветхих тепловых сетей. За последние 10 лет заменено более 630 километров сетей теплоснабжения из имеющихся 1 174 километров, при этом ГУП «Брянсккоммунэнерго» заменило почти 500 километров сетей на сумму около 1 миллиарда рублей», – уточнил Александр Богомаз.

В 2025 году коммунальщики в Брянской области обновили 57,2 километров сетей. Также за последние несколько лет в регионе построили 16 новых и модернизировали 20 котельных.

Глава региона подчеркнул, что отопительный сезон стартовал вовремя благодаря подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства.