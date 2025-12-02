Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Брянский губернатор встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора

2025, 02 декабря 17:33
Брянский губернатор встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора
Источник фото

Подготовку комплекса ЖКХ к зиме обсудил брянский губернатор с руководителем Приокского управления Ростехнадзора. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко. Они обсудили готовность жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме. 

«Мы провели огромную работу по обновлению ветхих тепловых сетей. За последние 10 лет заменено более 630 километров сетей теплоснабжения из имеющихся 1 174 километров, при этом ГУП «Брянсккоммунэнерго» заменило почти 500 километров сетей на сумму около 1 миллиарда рублей», – уточнил Александр Богомаз. 

В 2025 году коммунальщики в Брянской области обновили 57,2 километров сетей. Также за последние несколько лет в регионе построили 16 новых и модернизировали 20 котельных. 

Глава региона подчеркнул, что отопительный сезон стартовал вовремя благодаря подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Метки: ,

Читайте также

Иностранца арестовали за нападение на полицейских в Почепском районе
02 декабря 16:38
Иностранца арестовали за нападение на полицейских в Почепском районе
Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup»
02 декабря 15:42
Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup»
Брянский педагог победила в треке «Культура» проекта «Флагманы образования»
02 декабря 15:10
Брянский педагог победила в треке «Культура» проекта «Флагманы образования»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13480) брянск (6665) ДТП (2616) ГИБДД (2138) прокуратура (1971) уголовное дело (1919) суд (1772) Александр Богомаз (1711) авария (1607) мчс (1421) коронавирус (1272) умвд (981)