Дело о покушении на убийство 27-летней давности рассмотрел брянский суд

2025, 01 декабря 16:31

Дело о покушении на убийство 27-летней давности рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о покушение на убийство по найму, совершённом 27 лет назад.

В январе 1998 года фигурант приехал в Дятьково для совершения заказного убийства 31-летнего жителя города. Обвиняемый снял комнату, купил огнестрельное оружие калибра 7,62 мм и боеприпасы, установил слежку за жертвой.

Утром 30 января он приехал к дому потерпевшего. Когда тот вышел из дома, фигурант трижды выстрелил. Пули попали в грудь и бедро жертвы, отчего потерпевший упал. Злоумышленник подошёл, выстрелил жертве в голову и скрылся. Потерпевший чудом остался жив благодаря помощи медиков.

Личность стрелявшего полицейские установлена в том же году. Но подозреваемый скрылся от следствия. В 2024 году он был задержан в Ростове-на-Дону.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Потерпевший его опознал. Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Брянский областной суд рассмотрел жалобы адвоката, но оставил решение без изменений.