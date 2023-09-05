Информация о минировании брянской гимназии не подтвердилась

Информация о минировании гимназии №4 в Брянске не подтвердилась. Об этом сообщили в городской администрации.

5 августа на электронную почту телерадиокомпании «Брянск» поступило сообщение о минировании здания гимназии №4 в Володарском районе. Работники обратились к правоохранителям. К учебному заведению прибыла Росгвардия. Учеников и педагогов эвакуировали.

Сотрудники кинологической службы тщательно осмотрели все помещения. Сообщение было ложным. Занятия в гимназии возобновили.