Иномарка и трактор столкнулись в Брянске

Мужчина погиб при столкновении легковушки с трактором в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

1 февраля, в районе дома 97 по улице Речной в городе Брянске произошла смертельная авария. 25-летний водитель за рулём автомобиля Hyundai Solaris при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в трактор Amkodor. 55-летний водитель осуществлял дорожные работы.

Молодой автомобилист погиб на месте. 19-летняя пассажирка и 25-летний пассажир с тяжёлым травмами попали в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.