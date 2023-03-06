Иномарка перевернулась на брянской трассе

Женщина травмировала голову в ДТП с перевернутой машиной на трассе в Стародубском районе.

Авария произошло на 11 км автодороги «Стародуб-Азаровка» в Стародубском районе. 30-летняя женщина-водитель на Ford Fusion не учла метеорологические условия и не справилась с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

49-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб бедра. Её госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что на задней оси автомобиля стоит зимняя ошипованная резина с разным рисунком протектора шин. Полиция проводит проверку.