2026, 22 мая 12:51

Пяти транспортных средств лишился житель Злынки за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения и даче взятки. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель города Злынки.

С августа по ноябрь прошлого года в поселке Климово и города Злынка мужчина пять раз управлял транспортными средствами в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. Задержанный в последний раз фигурант попытался откупиться от сотрудников полиции. В салоне патрульного автомобиля он передал инспектору ДПС 56 тысяч рублей. Но страж порядка от денег отказался.

Суд приговорил виновного к одному году и одному месяцу в колонии общего режима. Два автомобиля «ВАЗ», два мопеда и мотоцикл конфискованы в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.