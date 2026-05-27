Автомобилисту из Брянска грозит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 27 мая 11:13
Автомобилисту из Брянска грозит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции Почепского района  в социальной сети обнаружили видео с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Ford. В городе Брянске иномарка обогнала сразу несколько машин, двигаясь по встречной полосе.  

Полицейские выяснили , что за рулём был 53-летний житель областного центра.  Мужчине грозит 7 500 рублей штрафа или лишение водительского удостоверения. 

