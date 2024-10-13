Иномарка сбила пенсионерку на переходе в Брянске

В Брянске иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу по переходу на красный свет. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В районе дома 54а на проспекте Станке-Димитрова в Советском районе Брянска произошла авария. 48-летняя женщина-водитель на Kia Sorento сбила 83-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход попала в больницу с переломом бедра и ушибом. На водителя инспекторы составили протокол. По факту аварии полиция проводит проверку.