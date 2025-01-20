Иномарка сбила ребёнка на переходе в Брянске

Иномарка сбила 14-летнюю девочку на переходе в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Советском районе Брянска произошла авария. В районе дома № 24 по улице Горбатова 43-летний водитель на автомобиле Skoda Octavia сбил 14-летнюю девочку. Пешеход шла через дорогу по нерегулируемому переходу.

Подростка с травмами доставили в больницу. Инспекторы составили на водителя три административных протокола.