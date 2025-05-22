Иномарка сбила велосипедистку в Карачеве

Иномарка сбила 73-летнюю велосипедистку в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В районе дома 148 по улице Первомайской в Карачеве накануне произошла авария. 26-летний водитель за рулём автомобиля Peugeot, двигаясь задним ходом, сбил 73-летнюю велосипедистку. Женщина пересекала проезжую часть. Пенсионерка попала в больницу с травмами.

На водителя автомобиля инспекторы составили два административных материала. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.