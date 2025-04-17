Иномарка сбила водителя мотоблока на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе на 99 км автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 56-летний ехал на мотоблоке по обочине. Из-за неровного покрытия водитель выпал из сидения на проезжую часть. Мужчина поднялся на ноги и его сбил Renault Kangoo под управлением 23-летнего автомобилиста.

Водитель мотоблока получил телесные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась. Также мужчина оказался пьян. Инспекторы составили на обоих участников ДТП административные материалы.