Иномарка съехала в кювет из-за собаки на брянской трассе

Иномарка съехала в кювет из-за выбежавшей на дорогу собаки на трассе в Бярнском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 133 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 25-летняя девушка-водитель за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti съехала в кювет. ДТП произошло из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть собаки.

Автомобилистка с травмами попала в больницу. Инспекторы составили на водителя четыре административных материала, в том числе за отсутствие водительского удостоверения и полиса ОСАГО.