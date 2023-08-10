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Иномарка столкнулась с мопедом на брянской трассе

2023, 10 августа 09:32 Происшествия
Иномарка столкнулась с мопедом на брянской трассе
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64-летний мужчина попал в больницу после ДТП в Суражском районе.

Авария произошла на 4 км автодороги «Сураж-Иржач» в Суражском районе. 25-летний водитель за рулем Kia Rio столкнулся с мопедом Sabur.  64-летний  байкер снизил скорость для поворота налево.

Мопедист с множественными ушибами и ссадинами, сотрясением головного мозга, переломом ребер попал в больницу. Полиция проводит проверку. 

Иномарка столкнулась с мопедом на брянской трассе

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