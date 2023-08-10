Иномарка столкнулась с мопедом на брянской трассе
64-летний мужчина попал в больницу после ДТП в Суражском районе.
Авария произошла на 4 км автодороги «Сураж-Иржач» в Суражском районе. 25-летний водитель за рулем Kia Rio столкнулся с мопедом Sabur. 64-летний байкер снизил скорость для поворота налево.
Мопедист с множественными ушибами и ссадинами, сотрясением головного мозга, переломом ребер попал в больницу. Полиция проводит проверку.
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