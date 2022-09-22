Иномарка столкнулась с мопедом в Трубчевске

Мопед врезался в Renault Duster в Трубчевске.

На улице Брянской в Трубчевске произошла авария. Как рассказали в ГИБДД, 48-летний водитель на Renault Duster при развороте не уступил дорогу мопеду. Двухколёсный транспорт ехал прямо. При столкновении пострадал 50-летний водитель мопеда. Он сломал ключицу.

Инспекторы проверили водителя иномарки по СПО «Паутина» и составили на него протокол за непристёгнутый ремень безопасности.