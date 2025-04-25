Иномарка врезалась в грузовик на брянской трассе

Мужчина и женщина пострадали при столкновении иномарки с грузовиком на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром в Брянском районе на 135-м километре федеральной дороги «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 29-летний водитель за рулём автомобиля Audi A4, при выезде с второстепенной дороги, не пропустил «МАЗ-465724». Грузовик под управлением 24-летнего водителя ехал по главной дороге.

При столкновении пострадали водитель и 26-летняя пассажирка иномарки. Их госпитализировали. Девушка не была пристегнута ремнём безопасности.

Инспекторы составили на водителя и на пассажирку административные материалы. Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.