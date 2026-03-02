Брянские футболистки обыграли «Калужаночку» на этапе всероссийских соревнований

2026, 02 марта 12:45

Брянские футболистки обыграли «Калужаночку» на этапе всероссийских соревнований. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В последний день уходящей зимы в Калуге прошёл матч 7-го тура зонального этапа Всероссийских соревнований по футзалу среди женских команд Первой лиги. Команда «Спартак-м» из Брянска сыграла с «Калужаночку». Матч закончился со счётом 5:2. Брянские футболистки победили хозяек площадки. «Спартак-м» вышла на первое место в группе из шести конкурентов, набрав 16 очков в семи играх.