Иностранца приговорили к тюрьме за незаконное пересечение границы

Мужчина изменил данные в документах.

Суд рассмотрел уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

По версии следствия, гражданин Республики Таджикистан, которому запрещён въезд в Россию, изменил данные в документах. По ним мужчина несколько раз проезжал на территорию РФ через пункты пропуска в разных регионах. Его задержали сотрудники ФСБ России по Волгоградской области.

Суд приговорил иностранца к году колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.