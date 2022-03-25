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Иностранца приговорили к тюрьме за незаконное пересечение границы

2022, 25 марта 11:40 Происшествия
Иностранца приговорили к тюрьме за незаконное пересечение границы
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Мужчина изменил данные в документах.

Суд рассмотрел уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

По версии следствия, гражданин Республики Таджикистан, которому запрещён въезд в Россию, изменил данные в документах. По ним мужчина несколько раз проезжал на территорию РФ через пункты пропуска в разных регионах. Его задержали сотрудники ФСБ России по Волгоградской области.

Суд приговорил иностранца к году колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

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