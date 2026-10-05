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Иностранец предстанет перед брянским судом за контрабанду сигарет

2026, 05 октября 11:39
Иностранец предстанет перед брянским судом за контрабанду сигарет
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Иностранец предстанет перед брянским судом за контрабанду сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде табачных изделий. Приговор выслушает 45-летний иностранец. 

По версии следствия, 18 декабря прошлого года фигурант незаконно перевёз на своём автомобиле через госграницу Российской Федерации 14 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на более чем 1,8 млн рублей. Сигареты предназначались для продажи жителям Новозыбковского района.

Преступление выявили сотрудники погрануправления ФСБ. На автомобиль подозреваемого наложен арест.

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