Иностранку из Клинцов обвинили в убийстве свекрови

Иностранку из Клинцов заключили под стражу по обвинению в убийстве свекрови. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве женщины. В преступлении обвинили иностранку, проживающую в городе Клинцы.

По версии следствия, днем 4 апреля 2025 года женщина в частном жилом доме по улице Клинцовской в селе Займище поссорилась со своей свекровью. Фигурантка ударила женщин кухонным топором и деревянной разделочной доской по голове. Потерпевшая умерла на месте.

Желая скрыть следы и избежать уголовной ответственности, фигурантка выбросила тело в канализационный колодец во дворе.

Обвиняемая содержится под стражей. Следователи проводят судебные экспертизы.