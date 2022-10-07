Иностранку оштрафовали за торговлю контрафактными сигаретами в Клинцах

Гражданку Республики Азербайджан брянский суд оштрафовал за продажу немаркированных сигарет. Об этом рассказали в прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней гражданки Республики Азербайджан. Женщина покупала немаркированные сигареты производства Республики Беларусь и продавала возле городского рынка. Её деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота правоохранители изъяли контрафактных сигарет более чем на миллион рублей.

Суд принял во внимание содействие следствию и наличии двух детей у женщины.Виновной назначили 300 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.