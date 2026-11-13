Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников

2026, 13 ноября 10:47

Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Трое пожилых жителей Брянска пострадали от действия дистанционных мошенников. Пенсионерам неизвестные представились сотрудниками ведомств и угрожали уголовном преследование. Злоумышленники убедили жертв передать все сбережения якобы для декларирования. Пенсионеры отдали приехавшему у ним курьеру более 1 200 000 рублей.

Спустя время, граждане осознали обман и обратились в полицию. По полученным от пенсионеров приметам стражи порядка составили ориентировку.

Экипаж дорожно-патрульной службы задержал подозреваемого в такси. Он ехал по адресу очередной жертвы. 21-летний житель города Донецка успел передать сообщникам похищенные у пенсионеров сбережения.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».