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Криминал

Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников

2026, 13 ноября 10:47
Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников
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Инспекторы ДПС в Брянской области задержали очередного курьера мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Трое пожилых жителей Брянска пострадали от действия дистанционных мошенников. Пенсионерам неизвестные представились сотрудниками ведомств и угрожали уголовном преследование. Злоумышленники убедили жертв передать все сбережения якобы для декларирования. Пенсионеры отдали приехавшему у ним курьеру  более 1 200 000 рублей. 

Спустя время, граждане осознали обман и обратились в полицию. По полученным от пенсионеров приметам стражи порядка составили ориентировку.

Экипаж дорожно-патрульной службы задержал подозреваемого в такси. Он ехал по адресу очередной жертвы. 21-летний житель города Донецка успел передать сообщникам похищенные у пенсионеров сбережения.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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