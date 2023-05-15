Инспекторы задержали водителя с фальшивыми правами в Брянске

56-летний брянец предъявил инспекторам ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На улице Мичурина в Володарском районе Брянске инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2114». 56-летний житель областного центра предъявил водительское удостоверение. Полицейские засомневались в его подлинности.

При проверке по специализированной базе данных выяснилось, что документ оформлен на другого жителя Брянска. В представленной копии изменены только фотография и ФИО.

Автовладелец признался, что фальшивые права купил прошлым летом в Москве через своего знакомого.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.