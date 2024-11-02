Интернет-мошенника задержали брянские правоохранители

Брянца, подозреваемого в обмане покупателя колёс через интернет, задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 25-летний житель Брянска. На сайте бесплатных объявлений он нашёл информацию о продаже автомобильных колес. Заявитель перевел на счёт продавца 28 тысяч рублей, но товар так и не получил. На связь лжепродавец выходить перестал.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 33-летний житель областного центра. Его задержали. Мужчина признался, что объявление было приманкой. Отправлять оплаченный товар он не собирался. Таким образом фигурант решил поправить своё финансовое положение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».