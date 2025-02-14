Интернет-мошенника задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 20-летний житель Фокинского района. В социальной сети он переписывался с бывшим коллегой по работе.Тот попросил одолжить на пару часов 7000 рублей. Мужчина не заподозрил обман и перевёл 3000 рублей на указанный собеседником счёт.

Но ни через пару часов, ни на следующий день знакомый деньги не вернул. А профиль коллеги в соцсети позже был удален.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – 23-летний житель Брянска уже был судим. Фигурант пояснил, что решил поправить свое материальное положение, воспользовавшись доверчивостью потерпевшего.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».