Инженера брянский суд отправил на работу за гибель двух слесарей в канализационном колодце. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Выгоничского района рассмотрел уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух человек. Приговор выслушал инженер брянского предприятия.

9 августа 2024 года в Выгоничском районе по указанию фигуранта двое слесарей-ремонтников спустились закрытый канализационный колодец для перекрытия задвижки. Там они отравились метаном и погибли. Инженер же не провел с работниками инструктаж по технике безопасности, не проверил наличие в колодце вредных газов и не проконтролировал использование средств индивидуальной защиты.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Решение не вступило в законную силу.