IT-мошенники лишили брянцев 754,5 миллиона рублей

Злоумышленники похищали деньги под предлогом выгодных инвестиций.

IT-преступники лишили жителей Брянской области 754,5 миллиона рублей. Самой доверчивой оказалась 46-летняя жительница Суземки, оставшаяся без полумиллиона рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, в течение недели женщине звонили «представители финансовой компании» и предлагали инвестировать деньги в популярные и прибыльные акции, привлекая быстрыми и высокими доходами.

Жительница Суземки зарегистрировавшись на указанном мошенниками сайте, который оказался фейковой платформой. Программа была настроена так, что деньги уходили исключительно на счет преступников.

Чтобы приобрести акции, женщина оформила два кредита в банках и перевела 538 тысяч рублей на счета, указанные злоумышленниками. Не получив обещанный доход и потеряв связь с «финансистами», она обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вслед за жительницей Суземки в полицию обратились еще трое брянцев, пострадавших от деятельности IT-мошенников.

Жительница поселка Ивановка Брянского района, искавшая работу, лишилась 100 тысяч рублей. Она позвонила по номеру, владелец которого обещал занятость на дому. Работодатель предложил ей заняться инвестированием. Женщина также оформила кредит и перевела деньги мошенникам.

100 тысяч рублей лишилась жительница Брянска. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и под предлогом отмены несанкционированного доступа к ее счетам завладел 100 тысячами рублей.

Еще один случай мошенничества произошел в Бежицком районе Брянска. Женщина нашла в соцсетях объявление о продаже бензогенератора за 10 тысяч рублей и решила купить его на дачу. Продавец, назвавшийся жителем Климово, предложил организовать доставку генератора через специализированную службу и отправил покупательнице ссылку для оплаты покупки. На следующий день с карты жительницы Бежицы списали 16,5 тысячи рублей.