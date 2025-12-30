Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Пожары

Из горящей многоэтажки в Брянске спасатели вывели пять жильцов

2025, 30 декабря 08:54
Из горящей многоэтажки в Брянске спасатели вывели пять жильцов
Источник фото

Из горящей многоэтажки в Брянске спасатели вывели пять жильцов накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

 

29 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре городе Брянске. На улице Дятьковская произошло возгорание в подъезде многоквартирного дома.

На вызов приехали три единицы пожарной техники. Спасатели помогли покинуть подъезд четырём жильцам. Ещё один человек эвакуировался самостоятельно.

Пожар оперативно ликвидировали. Люди травм не получили. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

Метки:

Читайте также

Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода
30 декабря 12:45
Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода
Движение транспорта ограничат на новогодние праздники в центре Брянска
30 декабря 10:59
Движение транспорта ограничат на новогодние праздники в центре Брянска
Дистанционные мошенники обманули 16 брянцев за неделю.
30 декабря 10:32
Дистанционные мошенники обманули 16 брянцев за неделю.

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13785) брянск (6721) ДТП (2649) ГИБДД (2169) прокуратура (1998) уголовное дело (1946) суд (1777) Александр Богомаз (1764) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1003)