Из горящей многоэтажки в Брянске спасатели вывели пять жильцов

2025, 30 декабря 08:54

Из горящей многоэтажки в Брянске спасатели вывели пять жильцов накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

29 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре городе Брянске. На улице Дятьковская произошло возгорание в подъезде многоквартирного дома.

На вызов приехали три единицы пожарной техники. Спасатели помогли покинуть подъезд четырём жильцам. Ещё один человек эвакуировался самостоятельно.

Пожар оперативно ликвидировали. Люди травм не получили. Причину возгорания предстоит установить экспертам.