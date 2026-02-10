Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

79-летний мужчина пропал в Брянске

2026, 10 февраля 08:04
79-летний мужчина пропал в Брянске
79-летнего мужчину несколько дней ищут полицейские и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

В Брянске пропал Михаил Павлович Кучеренков. 79-летний мужчина ушёл из дома 6 февраля 2026 года. Обратно мужчина так и не вернулся. Пенсионеру требуется медицинская помощь. К поискам присоединились сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина был одет в чёрные куртку, шапку, ботинки, свитер, чёрные штаны с серыми лампасами и клетчатую рубашку.  

Сведения о пропавшем можно передать по телефонам 88007005452 или 02, 102.

