Юный брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир в Тверской области

2026, 11 февраля 10:10

Юный брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир в Тверской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Торжок Тверской области в 21-й раз состоялся всероссийский турнир по дзюдо. Соревнования посвящены памяти Героя России, заслуженного лётчика, генерал-майора авиации Бориса Воробьёва. На татами СОК «Олимп» за медали боролись 426 юношей и девушек до 15 лет из 22 регионов.

В весовой категории до 50 кг выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска Александр Новиков. Он завоевал золотую медаль турнира.