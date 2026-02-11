Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Юный брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир в Тверской области

2026, 11 февраля 10:10
Юный брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир в Тверской области
Юный брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир в Тверской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшие выходные в городе Торжок Тверской области в 21-й раз состоялся всероссийский турнир по дзюдо. Соревнования посвящены памяти Героя России, заслуженного лётчика, генерал-майора авиации Бориса Воробьёва. На татами СОК «Олимп» за медали боролись 426 юношей и девушек до 15 лет из 22 регионов.

В весовой категории до 50 кг выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска Александр Новиков. Он завоевал золотую медаль турнира.

