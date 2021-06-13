Из озера в Стародубе извлекли тело 63-летнего мужчины

13 июня в озере Бабинец в Стародубе обнаружили тело 63-летнего мужчины. Тело из воды извлекли очевидцы, после чего они сообщили о случившемся в Центр управления в кризисных ситуациях Регионального ГУ МЧС.

Смоленский губернатор внёс изменения в коронавирусный указ Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, продляются до 18 июня 2021 года. Так, еще на неделю в регионе сохраняются коронавирусные ограничения в организациях Смоленской области с круглосуточным пребыванием граждан, то есть в интернатах, приютах, домах престарелых и других местах.

Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту вандализма Обвиняемый из хулиганских побуждении разбил стекло на входе в железнодорожный вокзал станции Голынки Дознанием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дело в отношении 26-летнего жителя Руднянского района, из хулиганских побуждений повредившего имущество железнодорожной организации. В ходе предварительного дознания установлено, что обвиняемый после встречи с друзьями на центральной площади посёлка Голынки и

Идём в ясли Вопрос об устройстве ребёнка в детский сад начинает беспокоить многих родителей вскоре после рождения малыша. Ведь часто бывает, что мамы после декретного отпуска стремятся побыстрее выйти на работу, а с бабушками сына или дочку не всегда есть возможность оставить. Несколько лет назад в Смоленске было большой проблемой получить место в муниципальном детском саду для ребёнка

Начистоту Кто уберёт незаконные свалки? Тема несанкционированных свалок – одна из самых резонансных на сегодняшний день на Смоленщине. Смоляне жалуются на то, что в разных уголках региона растут мусорные кучи, которые уродуют природные ландшафты и наносят вред экологии. Причём их не спешат убирать. Свои жалобы смоляне подкрепляют фотодоказательствами и размещают посты в соцсетях, вызывая возмущение и

Оранжевая планета В этом году марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом» проходит в четвёртый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС. Ради будущего В зале по традиции собрались лучшие команды области, опытные тренеры и судьи. Из изменений – трибуны без зрителей, антисептики и медицинские