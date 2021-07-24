Из-за лопнувшего колеса фура смяла «ВАЗ» под Почепом (ВИДЕО)

У пострадавшей ушиб и ссадины.

Пассажирка «ВАЗа» пострадала в результате аварии в Почепском районе. Как сообщает областная ГИБДД, 24 июля около 15.00 на 55-м километре дороги Брянск – Новозыбков, в районе Красного Рога, столкнулись MAN TGA под управлением с прицепом 47-летнего водителя и «ВАЗ-219110», за рулем которого находился 60-летний водитель.

По данным ГИБДД, у фуры взорвалось переднее левое колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».

У пассажирки «ВАЗа» диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины левой голени. По факту ДТП полицейские проводят проверку.