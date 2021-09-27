Из-за тумана девушка на «Гранте» врезалась в дерево под Злынкой

У автомобилистки сломана нога.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 25 сентября около 1.40 на 16-м километре дороги Подъезд к селу Софиевке в Злынковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 29-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» в условиях тумана не справилась с управлением на Т-образном перекрестке. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Девушку госпитализировали с переломом левого голеностопного сустава и ушибом грудной клетки. В момент ДТП она была трезва и пристегнута ремнем безопасности.