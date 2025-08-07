Издевавшаяся над маленькой дочерью жительница Мглина получила условное наказание

Жительница Мглина, избивавшая пятилетнюю дочь прутом и вешалкой, получила условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района вынес приговор по уголовному делу об истязании и жестоком обращении с ребёнком. На скамье подсудимых оказались 38-летняя жительница Мглина.

С июня 2024 года по май 2025 года женщина под малозначительными и надуманными предлогами систематически истязала свою пятилетнюю дочь. Она применяла к ребёнку физическое насилие, избивая девочку прутом и пластмассовой вешалкой.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.