Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений

2025, 08 декабря 15:37

Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Москве на прошлой неделе состоялась церемония награждения финалистов всероссийского конкурса сочинений. Она прошла на площадке Минпросвещения России.

На федеральный этап поступило 442 работы. 100 ребят из 59 регионов вышли в финал. Абсолютными победителями стали пять участников. Среди них – шестиклассница из Брянской области Ульяна Малявина. Жюри оценило её работу «Огонёк в библиотеке».