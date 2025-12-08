Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений

2025, 08 декабря 15:37
Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений
Источник фото

Брянская школьница победила на всероссийском конкурсе сочинений. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.  

В Москве на прошлой неделе состоялась церемония награждения финалистов всероссийского конкурса сочинений. Она прошла на площадке Минпросвещения России.

На федеральный этап поступило 442 работы. 100 ребят из 59 регионов вышли в финал.  Абсолютными победителями стали пять участников. Среди них – шестиклассница из Брянской области Ульяна Малявина. Жюри оценило её работу «Огонёк в библиотеке». 

Метки:

Читайте также

Брянская гимнастка привезла четыре медали из Смоленска
08 декабря 13:36
Брянская гимнастка привезла четыре медали из Смоленска
Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны
08 декабря 12:37
Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны
Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки
08 декабря 12:03
Бывшая специалист брянского госучреждения отправится в тюрьму из-за взятки

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13541) брянск (6677) ДТП (2622) ГИБДД (2144) прокуратура (1979) уголовное дело (1923) суд (1772) Александр Богомаз (1716) авария (1609) мчс (1427) коронавирус (1272) умвд (985)