Дистанционные мошенники похитили 28 млн рублей у брянцев за неделю

2025, 08 декабря 15:54

Дистанционные мошенники похитили 28 млн рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 28 000 000 рублей.

В девяти случаях телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сообщили конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций из смс-сообщений. Некоторые жертвы сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры похитили у брянцев 26 939 000 рублей.