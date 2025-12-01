Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Пожилая велосипедистка попала под машину в Карачеве

2025, 01 декабря 12:10
Пожилая велосипедистка попала под машину в Карачеве
Пожилая велосипедистка попала под машину в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в городе Карачеве на улице Октябрьской произошла авария. 46-летний водитель за рулём автомобиля Audi 80 сбил 75-летнюю велосипедистку. Женщина переезжала проезжую часть. Пенсионерка с травмами попала в больницу. 

На водителя иномарки инспекторы составили административные протоколы за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулём. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. 

