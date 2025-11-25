Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Семинар для госслужащих о мерах соцподдержки участников проходит в Брянске

2025, 25 ноября 14:52
Семинар для госслужащих о мерах соцподдержки участников проходит в Брянске по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В Брянске проходит семинар для работников государственных и муниципальных органов, учреждений и организаций, оказывающих меры поддержки участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким. С такой инициативой выступил аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева и  Российское общество «Знание». 

«В Брянской области мы прилагаем для этого все усилия. Когда я докладывал в феврале Президенту страны о тех мерах, которые мы приняли в регионе, высшей оценкой этой работы послужили слова благодарности Владимира Владимировича Путина за внимание к защитникам Родины и членам их семей, и напутствие оказывать им и их близким всю необходимую поддержку», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области реализуется 31 мера поддержки участников СВО, семей военных, ветеранов боевых действий. Например, жена, мать и отец погибшего военнослужащего получает пожизненную выплату в размере среднемесячной зарплаты по региону. Сейчас это 56 тысяч рублей. В будущем году сумма увеличится до 64 тысяч рублей. Также семья погибшего военнослужащего получает единоразовую выплату в два миллиона рублей. 

С октября 2023 года участникам СВО, получившим звание Героя России и награжденным орденами РФ, бесплатно выделяют земельные участки. А сумма единовременной выплаты при поступлении на военную службу по контракту составляет 600 тысяч рублей.

