Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку ТКО в Комаричах

2025, 22 декабря 15:27
Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку ТКО в Комаричах. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в посёлке Комаричи. На улице Осипенко на территории бывшего мясокомбината образовалась свалка бытового и строительного мусора. 

Прокурор внес представление местной администрации. Но чиновники с уборкой не спешили. Тогда сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд. Высшая инстанция обязала администрацию в трёхмесячный срок ликвидировать свалку.

