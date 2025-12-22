Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку ТКО в Комаричах. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в посёлке Комаричи. На улице Осипенко на территории бывшего мясокомбината образовалась свалка бытового и строительного мусора.
Прокурор внес представление местной администрации. Но чиновники с уборкой не спешили. Тогда сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд. Высшая инстанция обязала администрацию в трёхмесячный срок ликвидировать свалку.