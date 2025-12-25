Владелицу счёта брянский суд обязал вернуть похищенные мошенникам у пенсионерки деньги

2025, 25 декабря 13:36

Владелицу счёта из Челябинской области суд обязал вернуть похищенные мошенникам у брянской пенсионерки 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В октября 2023 года пенсионерка из Брянска стал жертвой телефонных мошенников. По указанию злоумышленников она перевела 200 тысяч рублей на подконтрольный им счёт. Полицейские выяснили, что деньги попали на карту жительницы Челябинской области.

Прокуратур Советского района Брянска обратилась в суд с иском о взыскании с владелицы счёта всей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требования удовлетворила.