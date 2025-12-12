Житель Дятьково осужден за публикацию интимного фото бывшей девушки в интернете

2025, 12 декабря 14:26

Жителя Дятьково суд оштрафовал за публикацию интимного фото бывшей девушки в интернете. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Дятьковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. На скамье подсудимых оказался 23-летний брянец.

Вечером 29 сентября 2025 года фигурант загрузил в профиль своей страницы в социальной сети фотографию интимного характера бывшей девушки. Так он решил отомстить ей за отказ продолжить общение. Молодой человек нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни.

Суд оштрафовал виновного на 70 тысяч рублей, а также взыскал с него в пользу потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.