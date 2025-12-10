Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Пожары

34 человека эвакуировали спасатели из горящего дома в Сельцо

2025, 10 декабря 12:21
34 человека эвакуировали спасатели из горящего дома в Сельцо
Источник фото

34 человека эвакуировали спасатели из горящего дома в Сельцо. Об этом сообщили в региональном МЧС.  

 

В ночь на 10 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Сельцо. В многоэтажном доме на улице  Мейпариани загорелась квартира. 

На вызов оперативно приехали две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали из подъезда 27 человека, а также помогли выбраться семи жильцам. 

Огонь потушили. Один человек на пожаре пострадал. Причину ЧП установят эксперты.

Метки:

Читайте также

17 беспилотников сбили подразделения ПВО во вторник над Брянской областью
09 декабря 17:22
17 беспилотников сбили подразделения ПВО во вторник над Брянской областью
Экс-директор муниципального предприятия в Красной горе осужден за мошенничество
09 декабря 16:34
Экс-директор муниципального предприятия в Красной горе осужден за мошенничество
Митинг прошёл в Брянске в честь Дня Героев Отечества
09 декабря 15:30
Митинг прошёл в Брянске в честь Дня Героев Отечества

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13559) брянск (6682) ДТП (2623) ГИБДД (2145) прокуратура (1981) уголовное дело (1925) суд (1773) Александр Богомаз (1718) авария (1609) мчс (1429) коронавирус (1272) умвд (985)