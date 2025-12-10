34 человека эвакуировали спасатели из горящего дома в Сельцо

2025, 10 декабря 12:21

34 человека эвакуировали спасатели из горящего дома в Сельцо. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 10 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Сельцо. В многоэтажном доме на улице Мейпариани загорелась квартира.

На вызов оперативно приехали две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали из подъезда 27 человека, а также помогли выбраться семи жильцам.

Огонь потушили. Один человек на пожаре пострадал. Причину ЧП установят эксперты.