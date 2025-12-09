Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Итоги конкурса ко Дню Конституции РФ подвели в Брянской облдуме

2025, 09 декабря 14:35
Итоги конкурса ко Дню Конституции РФ подвели в Брянской облдуме
Итоги конкурса ко Дню Конституции РФ подвели в Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

 

Накануне Дня Конституции Российской Федерации повели итоги конкурс исследовательских работ «Актуальные проблемы защиты конституционных прав и свобод ребенка в России. Пути решения на законодательном уровне». Участие в нём  приняли студенты юридических факультетов вузов и колледжей. В финал прошли 15 работ.

Награждение победителей прошло в Брянской областной Думе. Дипломы и памятные подарки им вручили зампредседателя парламента Владимир Пронин и председатель комитета Людмила Журавлева, главный федеральный инспектор области Андрей Дьячук, уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

После церемонии награждения все участники конкурса вместе со своими научными руководителями побывали на экскурсии по Брянской областной Думе. Они узнали историю создания органа власти, прошли по залам заседаний.

Конкурс исследовательских работ «Актуальные проблемы защиты конституционных прав и свобод ребенка в России. Пути решения на законодательном уровне» проходит ежегодно по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области. 

