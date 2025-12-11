Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские чиновники заплатят покусанному бездомной собакой ребёнку

2025, 11 декабря 11:40
Брянские чиновники заплатят покусанному бездомной собакой ребёнку
Брянские чиновники заплатят 30 тысяч рублей покусанному бездомной собакой ребёнку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Красногорского района. В сентябре 2025 года на улице Прогресс в посёлке Красная Гора на 10-летнего сына заявительницы напала безнадзорная собака. Животное укусило ребёнка. Мальчику потребовалась помощь медиков и курс уколов от бешенства. 

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд к администрации района о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция взыскала с чиновников в пользу пострадавшего ребёнка 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

