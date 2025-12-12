Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Житель Почепа получил условное наказание за гибель женщины под колёсами погрузчика

2025, 12 декабря 10:00
Житель Почепа получил условное наказание за гибель женщины под колёсами погрузчика. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался водитель погрузчика из Почепского района. 

Днём 2 мая 2025 года в Почепе фигурант, управляя погрузчиком, нарушил требования охраны труда и наехал на работницу организации. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. 

