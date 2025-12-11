Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Кражу из магазина раскрыли полицейские в Дятьково

2025, 11 декабря 14:35
Кражу из магазина раскрыли полицейские в Дятьково
Троих жителей Дятьково, подозреваемых в краже из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился администратор магазина самообслуживания в городе Дятьково. Из торгового зала пропали продукты и спиртное на более чем 3000 рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастны уже имеющий судимости за кражи 21-летний житель города и его приятели в возрасте 27 и 18 лет. Последние до этого случая закон не нарушали. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

